هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم؟ وصيغ الدعاء المأثورة

هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم سؤال يطرحه الملايين من المسلمين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك مع شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة 1445 حيث يرغب الجميع في اجابة دعواته وأمنياته في أمور الدنيا والأخرة.

هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم؟

يجيب الدستور في السطور التالية على تساؤل هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن يوم عرفه الذي تتعلق به أحكامه الشرعية للحاج وغيره يبدأ من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة 1445 ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر إي أن دعاء يوم عرفه يبدأ من فجر يوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة 1445 الموافق 15 يونيو 2024 إلى المغرب.

صيغ دعاء يوم عرفة 1445

ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض.. وملء ما شئت من شئ بعد.. أهل الثناء والمجد.. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد.. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.. ولا ينفع ذا الجد منك الجد.. نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض.. وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك.. وأن تقبلنا في هذه الأيام المباركة.. وأن تجيرنا من النار بقدرتك.. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم.

اللهم اقسم لي في يوم عرفة خير ما قسمت.. واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيما ختمت.. اللهم افتح لي في هذا اليوم المبارك باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسد عني وأرزقني رزقا تفيثني به من رزقم الطيب الحلال.. اللهم ما قسمت ف يوم عرفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

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