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موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية.. العيد فرحة

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 - أرشيفية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية، يُطل علينا عيد الأضحى 2024 كل عام حاملًا معه عبق الإيمان وروح التضحية، ويُعد عيد الأضحى من أهم الأعياد الإسلامية، حيث يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويأتي هذا العيد تتويجًا لمناسك الحج، حيث يذبح الحجاج الأضاحي بعد انتهاء وقفة عرفة، بينما يُشاركهم المسلمون في جميع أنحاء العالم هذه الشعيرة المباركة، ويحرص العديد من أهل محافظة الإسكندرية على معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية

ويؤدى المسلمون في الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024 في تمام الساعة 6:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية

  • ساحات المساجد: تُقام صلاة العيد في العديد من ساحات المساجد الرئيسية في الإسكندرية، مثل:
    • مسجد القائد إبراهيم العشماوي: في حي محرم بك.
    • مسجد أبو العباس المرسي: في حي الجمرك.
    • مسجد سيدى غريب: في حي محرم بك.
    • مسجد قباء: في حي الجمرك.
    • مسجد الفتح: في حي المعادي.
  • الاستاد البلدي: يُعدّ من أشهر أماكن إقامة صلاة العيد في الإسكندرية، ويتسع لعدد كبير من المصلين.
  • كورنيش الإسكندرية: تُقام صلاة العيد في بعض ساحات الكورنيش، مثل:
    • ساحة سان ستيفانو: في حي المنتزه.
    • ساحة مسجد القائد إبراهيم العشماوي: في حي محرم بك.
صلاة عيد الأضحى المبارك في الإسكندرية 2024

نصائح مهمة لصلاة عيد الأضحى 2024

  • الوصول مبكرًا: يُنصح بالوصول إلى مكان إقامة صلاة العيد مبكرًا لتجنب الازدحام.
  • اصطحاب سجادة الصلاة: يُمكنك اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بك، أو استخدام السجادات المُتوفرة في مكان إقامة الصلاة.
  • ارتداء ملابس العيد: يستحب ارتداء ملابس العيد الجديدة أو النظيفة للصلاة.
  • التكبير: يُنصح بالتكبير من وقت خروجك من منزلك حتى وصولك إلى مكان إقامة الصلاة.
  • مشاركة الفقراء والمحتاجين: يُمكنك مشاركة الفقراء والمحتاجين من أضحية العيد.
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