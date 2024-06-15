تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادرته 14 سفينة، في حين وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفًا و968 طنًا شملت 9409 أطنان يوريا، و6567 طن أسمنت معبأ، و2347 طن ملح معبأ، و700 طن مولاس، و1282 طن رمل زجاجي، و3389 طن علف بنجر، و8023 طن كلينكر، و3250 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28 ألفًا و552 طنًا شملت 7703 أطنان حديد، و2086 طن خردة، و12 ألف طن كسب صويا، و5153 طن ذرة، و1610 أطنان أبلاكاش.

وأشار البيان إلى أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغ 154 ألفًا و707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2086 حركة.