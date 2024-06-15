السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

هل يجوز حلق الشعر قبل عيد الأضحى؟..الإفتاء تجيب

حلق الشعر
حلق الشعر

تزايد البحث  والاستفسار عبر المواقع الإلكترونية، عن سؤال هل يجوز حلق الشعر قبل عيد الأضحى، يأتى ذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك غدًا الأحد، ووقفة عرفات اليوم السبت، ويستفسر الكثيرون عن الرأى الشرعى حول حلق الشعر يوم الوقفة من باب الفرحة والسعادة والزينة فى يوم العيد.

هل يجوز حلق الشعر قبل عيد الأضحى 2024؟

وحول سؤال هل يجوز حلق الشعر قبل عيد الأضحى، قالت دار الإفتاء، لقد حددت السنة النبوية الشروط الواجب توافرها للمضحى قبل عيد الأضحى، فلا يجوز لمن أراد أن يضحي، حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى، سواء كان حاجًا أو غير حاج.

وعن رسول الله صل الله عليه وسلم، قال: "إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ" أخرجه مسلم، وهذا يعني أنه من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، لا من رأسه، ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة، بعد دخول شهر ذي الحجة الذي يسميه العامة شهر أضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله.

حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى

حكم حلق الشعر قبل عيد الأضحى 2024

وحرم على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة، من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس، أو من الشارب، أو من العانة، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث إذا أرادوا أن يضحوا الأضحية الشرعية عن نفسه وأهل بيته عن أبيه عن أمه، هذه الأضحية لا يأخذ معها شيئًا حتى يضحي.

أما إن كان، وكيلا على الأضحية هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو بمضح، لو كان عنده سبايل وهو وكيل يضحي يذبحها يعني، هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره؛ لأنه ما هو مضح، المضحي أهل السبايل.

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