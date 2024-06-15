الدفاع المدنى الفلسطينى يحذر من توقف خدماته فى أى لحظة

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن ما يشهده قطاع غزة هو إبادة جماعية وقتل متعمد للأطفال والنساء، محملًا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بحقوق الإنسان والطفل مسئولية ما يشهده أطفال غزة من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الجمعة 3 منازل خلال ساعة في منطقة السباعية والدرج، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 14 شهيدًا فقط من تحت الأنقاض، ومن المرجح ارتفاع عدد الشهداء بسبب المعوقات التي يواجهها الدفاع المدني.

وتابع: "وأوضح (بصل) أن منع إدخال الوقود يؤثر بشكل كبير على عمل الدفاع المدني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع توقف خدمة الدفاع المدني في أي لحظة، مؤكدًا أن الأوضاع في غزة صعبة للغاية والقطاع يفتقر للمقومات الإنسانية للحياة".

وواصل: "منطقة النصيرات وسط القطاع تتعرض لاستهداف مستمر من قوات الاحتلال، ومنطقة رفح أيضًا والتي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين، والمواطنين، خاصة في المناطق الغربية".

ولفت المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا في الوقود وتوقفًا لمولدات الكهرباء، مبينًا أن النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء.