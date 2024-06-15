السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طقس أول أيام العيد.. شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 39

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج متر الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

غدًا ذروة الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى أول أيام عيد الأضحى


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 26
العاصمة الإدارية 39 26 
6 أكتوبر 40 26 
بنها 39 25 
دمنهور 38 25 
وادي النطرون 39 26 
كفر الشيخ 35 25 
المنصورة 38 25 
الزقازيق 38 25 
شبين الكوم 39 26 
طنطا 38 25 
دمياط 33 24 
بورسعيد 33 23 
الإسماعيلية 39 27
السويس 39 27
العريش 34 23 
رفح 35 22 
رأس سدر 38 26 
نخل 39 18 
كاترين 33 17 
الطور 37 26 
طابا 40 27 
شرم الشيخ 44 32 
الإسكندرية 30 23 
العلمين 30 23 
مطروح 30 23 
السلوم 31 24 
سيوة 39 26 
رأس غارب 42 29 
الغردقة 43 31 
سفاجا 44 31 
مرسى علم 44 30 
شلاتين 43 28 
حلايب 37 29 
أبو رماد 42 27 
رأس حدربة 38 28 
الفيوم 41 27 
بني سويف 42 28 
المنيا 43 29 
أسيوط 45 29 
سوهاج 46 31 
قنا 47 31 
الأقصر 47 32 
أسوان 48 32 
الوادي الجديد 48 30 
أبوسمبل 48 31 

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 32 
المدينة المنورة 46 33 
الرياض 44 29 
المنامة 40 32 
أبوظبي 43 31 
الدوحة 41 31 
الكويت 48 31 
دمشق 38 19 
بيروت 30 24 
عمان 37 22 
القدس 35 21 
غزة 31 24 
بغداد 47 29 
مسقط 35 32 
صنعاء 32 15 
الخرطوم 42 31 
طرابلس 34 25 
تونس 31 22 
الجزائر 26 19 
الرباط 25 14 
نواكشوط 32 22 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 31 15 
إسطنبول 30 21 
إسلام آباد 43 28 
نيودلهي 43 33 
جاكرتا 33 25 
بكين 35 22 
كوالالمبور 31 24 
طوكيو 29 23 
أثينا 32 22 
روما 27 17 
باريس 19 13 
مدريد 30 16 
برلين 23 13 
لندن 19 12 
مونتريال 23 12 
موسكو 25 16 
نيويورك 26 18 
واشنطن 31 19 
أديس أبابا 26 14 
 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية شديد الحرارة القاهرة الكبرى الوجه البحري جنوب سيناء السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة

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