الأجهزة التنفيذية بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية تشن حملات تفتيشية ما بين تموينية وصحية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، حملات تفتيشية تنوعت ما بين تموينية وصحية، ففي محافظة كفر الشيخ، تابع المحافظ جمال نورالدين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة خالد كشك، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة تضمنت “محضرين عدم نظافة، ومحضرين عدم إعلان، وأخرى متنوعة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلَّف المحافظ، وكافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد المحافظ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

وفي محافظة الدقهلية، قال المحافظ الدكتور أيمن مختار، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وفي هذا الصدد قال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 520 محضرا بالمخالفات بنطاق 14 مركزا ومدينة شملت مراكز ومدن المنصورة ونبروه وميت غمر ودكرنس وبلقاس وأجا ومنية النصر وطلخا والجمالية وشربين والمنزلة والسنبلاوين والمطرية والكردي.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

يذكر أن تصريحات المحافظ جاءت بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين بالمحافظة السيد دايره بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 1640 مخبزا في خلال أسبوع للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور على المحلات والأسواق؛ للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم أعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، حيث تم إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي 12 طن ذرة صفراء 180 زجاجة بيبسي و5 أطنان كزبرة و170 جردل مخلل و200 لتر سولار و560 كيلو جرام لحوم بلدية 27 كيلو جرام لحوم مجمدة و16 أسطوانة غاز و600 لتر زيت حر و150 علبة سجاير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.