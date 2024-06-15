سر نقل حفل كاظم الساهر من البدرشين إلى القاهرة الجديدة

قررت الجهة المنظمة لحفل النجم كاظم الساهر، المقرر إقامته في القاهرة يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجارى، نقل الحفل من مسرح هرم سقارة بالبدرشين، إلى أحد المسارح الكبرى بالقاهرة الجديدة فى نفس اليوم.

وأرجعت الجهة المنظمة لحفل كاظم الساهر تغيير مكان الحفل لضمان سلاسة العمليات وتسهيل حضور الجمهور.

سر نقل حفل كاظم الساهر من الهرم إلى القاهرة الجديدة

من جانبه أعلن كاظم الساهر تغيير مكان الحفل، من خلال منشور كتبه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ونشر بوستر الحفل وعلق قائلًا : "انتقل موقع حفل كاظم الساهر في مصر من هرم سقارة إلى كريد لاند بالقاهرة الجديدة، ولقد تم هذا التغيير لضمان سلاسة العمليات لحضور الجمهور وتوفير تجربة حضور ممتعة للجميع.. شكرًا لتفهمكم وتعاونكم".

ووضعت الجهة المنظمة للحفل عدة شروط لدخول الجمهور المسرح وحضور حفل كاظم الساهر وهى:

ـ تفتح الأبواب الساعة ٧ مساءً.

ـ لا يُسمح بالدخول أكثر من مرة.

ـ الحضور للأزواج والكابلز فوق الـ21 عامًا فقط.

ـ لن يُسمح بالسلوك العنيف.

ـ التذاكر المدفوعة غير قابلة للاسترداد أو التبديل.

كاظم الساهر يتعاون مع لطيفة فى نويت أعانده

ومن جهة أخرى، يتعاون كاظم الساهر مع النجمة لطيفة، فى أحدث ألبوماتها من خلال أغنية بعنوان «نويت أعانده» ومن كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع موسم الصيف.

آخر أعمال كاظم الساهر

جدير بالذكر أن كاظم الساهر قد طرح مؤخرًا أغنية "يا وفية" وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، والذي يسجل عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".