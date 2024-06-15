السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شئون الحرمين" تترجم خطبة عرفة لـ37 لغة عالمية

الحجاج
الحجاج

ترجمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطبة يوم عرفة اليوم خلال موسم الحج الحالي إلى 37 لغة عالمية، من خلال بث مباشر بـ20 لغة، وترجمة غير متزامنة بـ17 لغة أخرى، وذلك لتمكين المسلمين من متابعة الخطبة عبر منصة منارة الحرمين، وقناة الهيئة على منصة /يوتيوب/، وتطبيق /نسك/، وترددات /FM/ في منطقة عرفة. 

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة في يوم الحج الأكبر


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة يهدف إلى إبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي، وتعزيز وسطيته واعتداله وقيمه، وتقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن والمسلمين حول العالم.

الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي موسم الحج الحالي مكين المسلمين منارة الحرمين منطقة عرفة

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حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

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