السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سرايا القدس" تشترط انسحاب إسرائيل الكامل من غزة لإعادة الرهائن

سرايا القدس
سرايا القدس

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن إعادة الرهائن الإسرائيليين لن يتم إلا بعد تنفيذ شروط عدة.

وأضافت أن السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة وإنهاء هجماتها والتوصل لاتفاق لتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل محتجزين فلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي هذا في ظل استمرار المعارك في قطاع غزة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، بمقتل 8 جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي الرهائن الإسرائيليين إسرائيل غزة

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