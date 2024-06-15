"سرايا القدس" تشترط انسحاب إسرائيل الكامل من غزة لإعادة الرهائن

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن إعادة الرهائن الإسرائيليين لن يتم إلا بعد تنفيذ شروط عدة.

وأضافت أن السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة وإنهاء هجماتها والتوصل لاتفاق لتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل محتجزين فلسطينيين، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي هذا في ظل استمرار المعارك في قطاع غزة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، بمقتل 8 جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.