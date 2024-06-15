السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يلتقى مدير التنظيم والإدارة لبحث تطوير منظومة العمل وهيكلة الجهاز الإدارى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، يسرى بخيت مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، لبحث تطوير منظومة العمل الإداري وأهم المقترحات لتطوير العمل وتنفيذ خطة التنمية بتطوير وهيكلة الجهاز الإداري وتطبيق منظومة التحول الرقمي ونموذج الإدارة بالأهداف، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتطوير الهيكلي والمؤسسي وتوجهاتها بالاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية بما يحقق حسن سير العمل والجودة الشاملة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


جاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية والإدارة بالديوان العام، ومجدى ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة.


تنظيم برامج تدريبية في شكل ندوات موسعة


حيث ناقش محافظ أسيوط، خلال اللقاء، وسائل الارتقاء بمعدل إنجاز العاملين وأهم المشكلات والمعوقات التي تعترض منظومة العمل، والتي يعاني منها الموظف بصفة عامة، ووجه بضرورة تنظيم برامج تدريبية في شكل ندوات موسعة ونشر الوعي الإداري لدى العاملين بالدولة لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، وتطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الإدارية الحكومية بالمحافظة بمسئولياتها، فضلًا عن الانتهاء من هيكلة الجهاز الإدارى بالمحافظة من وحدات محلية ومديريات خدمات.


وقال المحافظ إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبناء وتنمية قدرات العاملين والارتقاء بآلية العمل ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الإدارية الحكومية بالمحافظة مسئولياتها، موجهًا بضرورة تنظيم دورات تدريبية وبرامج تخصصية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي كأحد أهم أولويات المحافظة لرفع مهاراتهم وتطوير أدائهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها، ومن ثم تقديم الخدمة للمواطنين على النحو المطلوب.


وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية تطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة، وتحسين أداء العاملين بها، وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكل القطاعات وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك حفاظًا على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة، ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.


وأكد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق وتحسين جودة الأداء الإداري بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية، والعمل على توفير بيئة عمل إيجابية تسهم في تطوير الأداء وترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة لدى العاملين بالدولة، لافتًا إلى أهمية دعم نظم المتابعة والتقييم بما يضمن الارتقاء بمنظومة العمل الإداري في شتى القطاعات، موضحًا أنه لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها وإنجازها في فترة وجيزة تيسيرًا على المواطنين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يسرى بخيت مدير مديرية التنظيم والإدارة منظومة العمل الإدارى بتطوير وهيكلة الجهاز الإداري منظومة التحول الرقمي

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