السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم؟ وما هو دعاء النبي المأثور؟

دعاء يوم عرفة
دعاء يوم عرفة

تزايد البحث والإستفسار، عبر المواقع الإلكترونية، حول سؤال هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم، يأتى ذلك بالتزامن مع وقفة عرفات اليوم السبت، حيث يكثر الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فى هذا اليوم المبارك، طمعًا فى مغفرة المولى سبحانه وتعالى، ويأتى هذا السؤال نظرًا لأنه يوجد الكثير من الناس لايصومون يوم عرفة ولكنهم يقومون بالدعاء واللجوء إلى الله فى هذا اليوم المبارك.

هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم؟

يستفسر الكثيرين عن سؤال هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الصائم، حيث أخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء يوم عرفة مستجاب ومقبول، ولم يحدد النبى صلى الله عليه وسلم مسألة أن الدعاء يستوجب أن يكون المسلم صائم فى هذا اليوم أم لا، وهذا ما يجب أن يعرفه جمهور المسلمين، حيث أن الدعاء يقبل من الجميع فلا فرق بين هذا وذاك، حيث أن يوم عرفة هو يوم أختصه الله بقبول دعاء العباد.

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بماذا دعى النبى يوم عرفه

خير دعاء في يوم عرفه، هو دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه قَالَ: أَكْثَرُ دعاءِ سيدنا النبيّ ﷺ يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

الحمد لله الذي هدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات والأرض، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم لا تطو يوم عرفة علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا واعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. اللهم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم اجمعنا مع الأبرار الصادقين الذين يأخذون بأيدينا إلى ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ووالدينا وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك، وأن ترزقنا اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهّر به غمّنا.

اللهمّ لا تردّنا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك إلّا وقد عزت بذكرك ألسنتنا، وطهّرت من الذّنوب أبداننا، وملأت بالهدى قلوبنا، وشرحت بالإسلام صدورنا، وأقررت برضاك عيوننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وألوانها.

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