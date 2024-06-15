بعد حادث مدرب الكيك بوكسينج.. للفتيات كيف تحمى نفسك من التحرش؟

شهدت منطقة التجمع الخامس حادث مؤسف حيث اتُهم مدرب كيك بوكسينج بالتحرش جنسيًا بعدد من الفتيات أثناء تدريبهن على تلك الرياضة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرب بعد ورود بلاغ من أهالي إحدى الفتيات.

وسلطت قضية مدرب الكيك بوكسينج الضوء على أهمية التوعية والاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل، ويشمل ذلك تعلم مهارات الدفاع عن النفس، اتخاذ إجراءات وقائية، واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة للحفاظ على الأمان الشخصي.

خلال السطور التالية نتناول مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعدك في حماية نفسك.

التدريب على الدفاع عن النفس

تعلم مهارات الدفاع عن النفس يمكن أن يساعدك في حماية نفسك في حالات الطوارئ. يمكن أن يشمل ذلك تعلم تقنيات الهروب والضرب في النقاط الحساسة.

التواجد في الأماكن العامة

حاول تجنب الأماكن المعزولة والبقاء في المناطق المضاءة جيدًا، خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.

التواصل مع الآخرين

إبلاغ شخص قريب بمكان وجودك: تأكد دائمًا من أن شخصًا ما يعرف مكانك ومن تقابل، وإذا شعرت بأنك في موقف غير آمن، اتصل بشخص ما أو ابدأ محادثة فيديو.

الاستماع إلى حدسك

ثق بحدسك؛ إذا شعرت بعدم الارتياح تجاه شخص أو موقف ما، ابتعد عنه فورًا.

استخدام أدوات الحماية الشخصية

احمل معك أدوات حماية مثل:

- رذاذ الفلفل

- صفارات الإنذار الشخصية.

- أدوات صغيرة يمكن استخدامها للدفاع عن النفس مثل مفاتيح مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

الوعي والإدراك

كن دائمًا على دراية ببيئتك المحيطة، و تعرف على المخارج وأماكن الأمان في المكان الذي تتواجد فيه، و تجنب استخدام سماعات الأذن بشكل مستمر، لأنها قد تضعف من إدراكك لما يجري حولك.

التعليم والتوعية

احضر ورش العمل والندوات حول قضايا التحرش والسلامة، و شارك في حملات التوعية والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة التحرش.

التصرف الفوري

إذا تعرضت للتحرش فلا تترددي في طلب المساعدة فورًا من الأشخاص القريبين أو الجهات الأمنية، وقدمي بلاغًا رسميًا للاجهزة الأمنية.