السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميركاتو المظاليم.. كفر الزيات يتعاقد مع لاعب المصري ودياموند يضم مهاجم فلسطين

محمد جميل مع عبدالناصر
محمد جميل مع عبدالناصر محمد مدرب مالية كفر الزيات

بدأت أندية دوري القسم الثاني "ب" رحلة تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2024 – 2025 .

وتصدر مالية كفر الزيات الذي يقوده عبد الناصر محمد المدير الفني الميركاتو الصيفي لأندية القسم الثاني "ب " حتي الأن وأبرم 8 صفقات بالتعاقد مع محمد بلحة لاعب الشرقية ومحمد فايز لاعب الحمام المطروحي وعبد الرحمن الدسوقي من دمنهور وناصر البوهي لاعب الانتاج الحربي وحسني عزوز لاعب كهرباء الإسماعيلية وأحمد حربي من بلبيس ومحمد جميل من بايونيرز وإبراهيم ناجي لاعب المصري .

وتعاقد العبور الذي يقوده حسام عوض مع أحمد معوض حارس تليفونات بني سويف وحسن صاروخ لاعب المستقبل سبورت.

وأبرم دمنهور الذي يقوده عبداللطيف الدوماني صفقتين وتعاقد مع صلاح لالا لاعب بترول أسيوط ومحمد مسعد شيتوس من بورفؤاد.

وقام الشرقية الذي تولي قيادته حسن مصطفى خلفا لعمرو عبده بالتعاقد مع عمر مانو لاعب شباب فاقوس والمريخ والقناة السابق وباسم عادل من بلبيس..وتعاقد نجوم مصر مع عزت درويش لاعب لافيينا مواليد 2003 وقام بيلا بالتعاقد مع أحمد مكاوي لاعب الحامول في صفقة انتقال حر.

وأبرم اتحاد الشرط ثلاث صفقات بضم محمد شريف لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب مازن عبد الستار والمهاجم حسام محمود " توريس"كما أبرم المستقبل سبورت الذي يقوده محمد حسن ثلاث صفقات بالتعاقد مع إبراهيم سلامة وإسلام حتاتة من حلوان العام وماجد أشرف لاعب العبور بينما قام بورفؤاد الذي يقوده سامر عبد الرحمن  بالتعاقد مع حسام منسي لاعب اتحاد الشرطة.

وتعاقد دياموند الصاعد للقسم الثاني "ب" مع الفلسطيني عماد فحجان لاعب شباب رفح ..وأبرم أصحاب الجياد السكندري الصاعد حديثا للقسم الثاني "ب" صفقتين بضم عمرو الصعيدي حارس دمنهور وزميله محمود شعلان.

القسم الثاني ب مالية كفر الزيات العبور دمنهور الشرقية

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