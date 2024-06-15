مفاجأة سارة من إدارة الزمالك للاعبى فريق الكرة قبل عيد الأضحى

صرف مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين قبل عيد الأضحى المبارك.

وصرف مسئولو الزمالك مبلغ 150 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق.

وجاءت خطوة إدارة الزمالك لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم وسط ضغط اللقاءات في الفترة المقبلة على صعيد بطولة الدوري.

وأخطر البنيني سامسون أكينيولا مهاجم فريق الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بعدم عودته للقاهرة من جديد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وشهدت الفترة الماضية تواجد المهاجم البنيني مع منتخب بلاده بسبب خوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

سامسون رفض العودة إلى الزمالك لاستكمال الموسم، حيث طالب اللاعب بالحصول على باقي مستحقاته المتأخرة.

وكشف المصدر، أن صاحب الـ24 عامًا طالب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تتجاوز 250 ألف دولار.

وهدد الدولي البنيني باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، حيث تجرى في الوقت الحالي محاولات من القلعة البيضاء لإنهاء الأزمة.

وشهدت الموسم الجاري (2023-2024) مشاركة سامسون في 13 بجميع المسابقات سجل خلالها هدفين بواقع هدف في الدوري وآخر في مسابقة الكونفدرالية.

جوميز يشيد بأداء اللاعبين بعد عبور سيراميكا

وأعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" سعيد بأداء اللاعبين في اللقاء، وأرضية الملعب كانت صعبة جداً، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد، ولم نستسلم في الشوط الثاني".

وأضاف جوميز :" واضح بالنسبة لنا أننا قادرون على الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، بالرغم من قوة المنافس، وقيام مدرب سيراميكا بعمل كبير في اللقاء، كما أن الزمالك أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل".

وتابع المدير الفني :" أحمد مصطفى "زيزو" إنسان مثلنا وقلبه كبير جداً، ولا تستطيع أن تحدد متى سيصنع الفارق، ولكن شخصيته تساعد الفريق بشكل مستمر".

وواصل جوميز قائلاً:" أعلم جيداً أن عبدالله السعيد يلعب في مركز 10، ولكن في التدريبات والملعب والمباريات لا أفكر بهذا الشكل، وأكون حريصا دائماً على أن يكون عبد الله السعيد متأخراً في الملعب ليكون وجهه على مرمى المنافس، واليوم اعتمدت على عبدالله السعيد وناصر ماهر في مركز 10".