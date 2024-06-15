السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد شباب المصريين مهنئًا الرئيس السيسى بعيد الأضحى: نأمل فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة

محمود حسين
محمود حسين

تقدم اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متوجهين لله بالدعاء أن يوفق الرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

كما وجه الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وأعضاء مجلس الإدارة، النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد والإعلامي علاء خليل والمهندس أمجد المناوي، والمحاسب محمد شحاتة، والمحاسب شريف النسيري، والدكتور أحمد عزام وأحمد نظمي ومحمد وأحمد أبو عجيلة وأحمد بدوي، بخالص التهاني لأبنائنا بالخارج.

 كما هنأ اتحاد شباب المصريين بالخارج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية والإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعين المولى- عز وجل- أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

اتحاد شباب المصريين بالخارج المصريين بالخارج عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا