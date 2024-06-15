اتحاد شباب المصريين مهنئًا الرئيس السيسى بعيد الأضحى: نأمل فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة

تقدم اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متوجهين لله بالدعاء أن يوفق الرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

كما وجه الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وأعضاء مجلس الإدارة، النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد والإعلامي علاء خليل والمهندس أمجد المناوي، والمحاسب محمد شحاتة، والمحاسب شريف النسيري، والدكتور أحمد عزام وأحمد نظمي ومحمد وأحمد أبو عجيلة وأحمد بدوي، بخالص التهاني لأبنائنا بالخارج.

كما هنأ اتحاد شباب المصريين بالخارج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية والإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعين المولى- عز وجل- أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.