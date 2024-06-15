السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تخشى اندلاع الحرب مع لبنان.. الحدود الشمالية تهدد بتصعيد يتجنبه نتنياهو

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبل 8 أشهر، ويدرك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الوقت ليس مناسبًا لفتح جبهة حرب واسعة في لبنان مع حزب الله، والتي يمكن أن تتطور لحرب شاملة، حيث يخشى نتنياهو وحكومته اندلاع الحرب في لبنان في الوقت الحالي.

الحدود الشمالية تهدد نتنياهو بحرب شاملة جديدة.. ماذا يحدث؟

وتابعت أنه لمواجهة هجمات حزب الله على الشمال الإسرائيلي قرر نتنياهو إخلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من مستوطنات الشمال في وقت مبكر من القتال، ثم الشروع في حملة متصاعدة ببطء ضد مقاتلي حزب الله وبنيتهم التحتية.

وأضافت أنه مع تصاعد حدة التوترات خلال الأيام الماضية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تزايدت فرص اندلاع الحرب، وهو أمر لا يجب أن ينجر له نتنياهو.

وأشارت إلى أنه في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أنه لن يسمح بانتشار الحرب في غزة إلى لبنان حتى لو اضطر إلى استخدام القوة العسكرية.

وأرسل مبعوثه الخاص عاموس هوشستين إلى إسرائيل ولبنان في محاولة لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الصراع. ويبدو أن الرحلات المتعددة إلى المنطقة وعرض خطة الهدنة قد باءت بالفشل.

وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله بوضوح إنه لن يكون هناك نهاية للقتال في الشمال دون وقف إطلاق النار في الجنوب.

وشدد على أن الارتباط بين الجبهة اللبنانية الداعمة وغزة قطعي ونهائي وحاسم، لا يمكن لأحد أن يفك الارتباط بينهما.

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إعلام إسرائيلي: من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله طالما لم تتوقف النيران بغزة

وكانت جهود بايدن الأخيرة تتمثل في بذل كل ما في وسعه لوضع حد للقتال في غزة، ويرى البيت الأبيض أنه إذا تمكن من وضع حد للحرب هناك، فإن حزب الله وإسرائيل سيكونان حريصين على إنهاء صراع لا يستطيع أي منهما الفوز فيه، وسيفتح الطريق أمام اتفاق سلام سعودي إسرائيلي محتمل.. كل شيء في المستقبل وحتى فرص إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل أمام دونالد ترامب، الذي لم يتمكن بايدن من محو تقدمه الطفيف.

وأضافت الصحيفة أن تلك الجهود تمحورت حول إيجاد طريقة لحمل إسرائيل وحماس على الموافقة على صفقة إطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار، حتى لو كان ذلك يعني بقاء حماس على قيد الحياة في الحرب.

وتابعت أن بايدن اتخذ خطوة دراماتيكية إلى حد ما بتقديم الاقتراح الإسرائيلي الأخير علنًا في أواخر مايو، على أمل أن يجبر نتنياهو على الالتزام بشروطه بينما يحث مصر وقطر على الضغط على حماس لقبولها.

وخلاصة هذا الجهد هو تقديم إسرائيل تنازلات بعيدة المدى في كل شيء باستثناء التعهد النهائي بإنهاء الحرب، بينما تواصل حماس فرض شروطها على المفاوضات.

الحرب الإسرائيلية قطاع غزة نتنياهو لبنان شاملة

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