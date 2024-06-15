صدمة لـ"الزمالك".. الرائد السعودى يقترب من خطف صفقة أشرف بن شرقى

اقترب المغربي أشرف بن شرقي من الانتقال لصفوف الرائد السعودي في الموسم المقبل بعد الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل العقد.

وانتهى عقد بن شرقي مع فريق الريان القطري الذي قرر عدم تجديد التعاقد معه.

وسبق وارتبط اسم بن شرقي بالانتقال إلى صفوف الزمالك لكن المفاوضات لم تكتمل بين الطرفين.

وحدد المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الريان القطري، شروطه للانضمام إلى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشرف بن شرقي، اشترط الحصول على 3 ملايين يورو في الموسم الواحد نظير الموافقة على العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأبدى مسئوولو النادي الأبيض موافقتهم في بداية الأمر على عودة اللاعب المغربي الذي يرتبط بعلاقة طيبة مع جماهير النادي، لكن الطلبات المالية للاعب المغربي قد تعرقل إتمام الصفقة.

وأكد رضا عبدالعال أن عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة لن تكون مفيدة من الناحية الفنية.

وتواصل شقيق اللاعب مع مسئوول بارز بالنادي الأبيض خلال الفترة الماضية بعد رحيل أشرف بن شرقي عن نادي الريان القطري.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري أن أشرف بن شرقي بعيد عن مستواه في الفترة الأخيرة ولن يكون مفيداً من الناحية الفنية لفريق الزمالك وهناك مصطفى شلبي في نفس مركزه".

وأضاف:"أرفض عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك ومن الأفضل البحث عن بديل آخر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل".

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

وسجل أحمد رمضان بيكهام لسيراميكا في الدقيقة 26، وتعادل عبد الله السعيد وإبراهيما نداي.