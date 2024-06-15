مظاهر مختلفة.. كيف يحتفل المسلمون بعيد الأضحى حول العالم؟

في مهد الإسلام، المملكة العربية السعودية، يتم احتضان روح عيد الأضحى على نطاق واسع. حيث يجتمع ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم في مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج؛ في تجربة غير عادية للحاضرين. وسيؤدي الحجاج صلاة الجماعة في المسجد الحرام وتستمر الاحتفالات بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على من هم أقل حظا. سيستمتع المصلون هنا بأيام الاحتفالات والطعام.

ويصادف عيد الأضحى اليوم العاشر من ذي الحجة، الشهر الأخير من التقويم الإسلامي، ويمثل نهاية موسم الحج السنوي إلى مدينة مكة المكرمة.

عيد الأضحى تاريخه وأهميته

أهمية وتاريخ عيد الأضحى متأصلة بعمق في قصة النبي إبراهيم. وفقًا للقرآن الكريم، اختبر الله النبي إبراهيم من خلال الحلم الذي أمره فيه بالتضحية بابنه كدليل على إخلاصه وطاعته وحبه لله. أظهر إبراهيم إيمانًا راسخًا، وأعد نفسه لهذه التضحية العميقة، لكن الله برحمته قدم كبشًا بدلًا من ذلك.

ويجسد تقليد الأضحية، خلال عيد الأضحى هذا الشعور. ويتم مشاركة اللحم مع العائلة والأصدقاء والأشخاص الأقل حظًا، مما يسلط الضوء على أهمية توزيع البركات وإظهار اللطف.

نظرة عامة على كيفية احتفال المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك.

على الرغم أن عيد الأضحى هو مناسبة يعتز بها ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم إخلاصًا للعقيدة الإسلامية ويظل جوهر الاحتفال به ثابتا، إلا أن العادات والتقاليد المحيطة به تختلف من منطقة إلى أخرى.

ففي العديد من الإفريقية مثل مصر والمغرب وتونس، تبدأ احتفالات عيد الأضحى بالصلاة والتضحية بالحيوان. يتم قضاء ما تبقى من الاحتفال في تناول وجبات مليئة باللحوم مع العائلة والأصدقاء، وتقديم الهدايا والتفكير في أولئك الأقل حظًا. إنها عطلة رسمية في الكثير من البلدان العربية ومن المهم مشاركة الذكريات مع الأحباء.

يُعرف عيد الأضحى في المغرب باسم "العيد الأكبر" ويحمل أهمية ثقافية عالية. يمتلئ الجو بالاحتفالات وتقوم العائلات بتزيين منازلهم قبل دعوة أصدقائهم وجيرانهم للاحتفال.

أوروبا وأمريكا

تمتلئ المساجد في أوروبا وأمريكا الشمالية بالمصلين لأداء صلاة العيد الخاصة. ويبرز في هذا اليوم روح العمل الجماعي في التجمعات المجتمعية. ووجبات الغداء التي تضم مجموعة من الأطباق تصبح قلب الاحتفالات، حيث تضيف الأطباق التقليدية من بلدان العائلات الأصلية لمسة شخصية إلى هذه الاحتفالات المتعددة الثقافات.

في المملكة المتحدة، يعتبر عيد الأضحى مهمًا ومهمًا لجميع المسلمين هناك حيث يجتمعون لأداء صلاة الصبح الخاصة في المساجد أو في المناطق المفتوحة. وتجتمع العائلات والأصدقاء معًا للاستمتاع بالولائم الفخمة وتبادل الهدايا. وتعتبر الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع جزءًا لا يتجزأ من الاحتفال بعيد الأضحى في بريطانيا، حيث يشارك الكثير من المسلمين في مشاريع مجتمعية مثل التبرع لبنوك الطعام أو التبرع للجمعيات الخيرية.

وفي أغلب الدول الأوروبية تنظم المجتمعات الإسلامية الاحتفالات العائلية في عيد الأضحى، التي يكون عنوانها الكثير من الأطعمة اللذيذة، على غرار إخواننا وأخواتنا حول العالم.

آسيا

في بلدان مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، يُعرف عيد الأضحى أيضًا باسم هاري رايا حاجي أو هاري رايا الديلادها. ويتميز بالصلوات والمواعظ والأضاحي الحيوانية. وعلى عكس عيد الفطر، فإن هذا العيد أكثر تأملية، حيث يجتمع المسلمون في المساجد للصلاة الجماعية، ويتم توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين.

وفي الهند، يتم اختيار الماعز والأغنام والتضحية بها في بيوت الناس أو في مراكز إسلامية مخصصة. ثم يتم الاستمتاع بالوليمة مع لحم الحيوان المضحى وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.