مراسل القاهرة الإخبارية: غزة تستقبل عيد الأضحى بشبح المجاعة

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على مناطق غزة من خلال الطائرات الحربية، خاصة في المناطق الغربية لقطاع غزة.

وأشار "أبوكويك" أن الإعلام العبري تحدث عن انتهاء العملية العسكرية في رفح لكن على أرض الواقع، لم ينسحب الاحتلال، بل يزيد من هجماته على الإحياء السكانية.

ونوه إلى أن منطقة تل السلطان هي التي شهدت مقتل 8 من جنود الاحتلال، وبالتالي فالانتقام من قبل حكومة إسرائيل هو النهج الذي يتبناه جيش الاحتلال.

وتابع: "أي عيد يمكن أن يزور القطاع وفي كل يوم يودع عشرات الشهداء، أي عيد يمكن أن يستقبله الأطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم، بل إن هناك عائلات مُسحت من السجلات المدنية، فلم يبق أي أسواق في غزة ليظهر عليها مظاهر الفرح والبهجة بقدوم العيد.. مظاهر البهجة كانت ترسم في كل الطرقات بغزة".

وأردف: "النساء لن يتزين من أجل استقبال المهنئين، الفلسطيني يستقبل عيد الأضحى بشبح المجاعة، والأطفال بدون بالون وملامح العيد، لا توجد أضاحي في غزة".