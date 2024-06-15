تنفيذ 83 ألف حكم قضائي في حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83809 أحكام قضائية متنوعة.

وضمت تلك الأحكام: (337) حكم جناية، (26423) حكم حبس جزئى، (4439) حكم حبس مستأنف، (41673) حكم غرامة، و(10937) مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.