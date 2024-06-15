السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي في حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83809 أحكام قضائية متنوعة.

وضمت تلك الأحكام: (337) حكم جناية، (26423) حكم حبس جزئى، (4439) حكم حبس مستأنف، (41673) حكم غرامة، و(10937) مخالفة. 

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية حملة أمنية تنفيذ الأحكام حكم قضائي متنوع أعمال البلطجة

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