أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها لمنع إقامة الشوادر والذبح بالشوارع

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكُبرة على جميع محالّ الجزارة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 208 لسنة 2024 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأسفرت هذه الحملات عن فرض غرامات فورية تقدر ب 3 ملايين و295 ألف جنيه على المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع إقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

خطة عيد الاضحى بمحافظة الإسكندرية

وكلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح أنه حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون، كما تم التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال المدة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

فيما يصرح لأصحاب محالّ الجزارة بيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال المدة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.