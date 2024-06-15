السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من سقف عقار بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من سقف حجرة بعقار في منطقة محطة الرمل التابعة لحي وسط الإسكندرية، وتسبب في إصابة سيدة وشاب، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من سقف حجرة ومصابين بـ13 شارع سيزوستريس محطة الرمل بنطاق حي وسط.

وعلى الفور، انتقل مسئولو حي وسط بصحبة قوة من قسم الشرطة وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين سقوط سقف الحجرة على قاطنيها وإصابتهم، وهما منيرة حسين، ٣٧ سنة، كسر بالقدم اليمنى.. عبد الرحمن نصر ٢٦ سنة، كسر بالقدم اليمنى.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية، وعاين مهندسو الحي مكان الانهيار، وتقرر عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

لجنة هندسية سقف عقار بالاسكندرية النيابة العامة محطة الرمل

مواد متعلقة

حبس عاطل ضبط بـ50 كيلو حشيش فى العامرية ثان غرب الإسكندرية

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

الحبس 6 أشهر لسائق أوبر تعدى على سيدة بالإسكندرية

السجن المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية

السجن المشدد 15 سنة لطالب قتل عاملًا فى مطعم بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن سلع وانتظام حركة الملاحة البحرية

"ربنا يستر".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الاقتصاد والإحصاء

تباين الآراء عقب امتحان الاقتصاد للثانوية العامة في الإسكندرية

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا