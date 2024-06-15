لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من سقف عقار بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من سقف حجرة بعقار في منطقة محطة الرمل التابعة لحي وسط الإسكندرية، وتسبب في إصابة سيدة وشاب، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من سقف حجرة ومصابين بـ13 شارع سيزوستريس محطة الرمل بنطاق حي وسط.

وعلى الفور، انتقل مسئولو حي وسط بصحبة قوة من قسم الشرطة وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين سقوط سقف الحجرة على قاطنيها وإصابتهم، وهما منيرة حسين، ٣٧ سنة، كسر بالقدم اليمنى.. عبد الرحمن نصر ٢٦ سنة، كسر بالقدم اليمنى.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية، وعاين مهندسو الحي مكان الانهيار، وتقرر عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.