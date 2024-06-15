السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المُبارك

أرسل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك.

وجاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، أعاده الله على سيادتكم والأمة الإسلامية والشعب المصري بالخير واليمن والبركات.

وفي هذه المناسبة العطرة نتوجه إلى الله عز وجل أن يوفقكم في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها الكريم وأن يكلل جهودكم العظيمة بالنجاح والتوفيق ويسدد على طريق خطاكم؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن يحفظ مصرنا  الغالية وأن يحقق لها الأمن والأمان بفضل قيادتكم الحكيمة».

محافظ الإسماعيلية يرسل برقيات تعنئة بعيد الأضحى للقيادات

كما بعث اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسادة الوزراء والمحافظين، بهذه المناسبة العطرة.

بشارة يهنئ أهالي الإسماعيلية والجهاز التنفيذي بعيد الأضحى  

وتقدم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بخالص التهنئة لأهالي محافظة الإسماعيلية  وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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