حماة الوطن بمطروح يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

هنأ النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

نص التهنئة

وأكد أمين حزب حماة الوطن خلال تهنئة الرئيس السيسي: “يطيب لي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن نتقدم لكم بأخلص التهاني وأصدق الأماني بموفور الصحة والعافية، إننا إذ نستقبل هذا العيد المبارك بالإرادة والعزيمة والتفاني في العمل من أجل رفعة مصرنا الغالية، في ظل مرحلة العطاء والتنمية التي تشهدها بلادنا لنتوجه للمولى عز وجل أن يجعله عيد أمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير”.

كما تقدم أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأجمل التهاني القلبية للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية والفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأهالي مطروح الكرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه النائب عيسى أبو تمر التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

وفي السياق، كان قد هنَّأ الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور إسلام عساف وكيل المديرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.