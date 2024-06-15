ضبط 3 أطنان لحوم وأغذية فاسدة بسوهاج

كثَّفت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، حملاتها على الأسواق والمحلات والمطاعم وأماكن بيع وتداول اللحوم والوجبات المطهية الجاهزة استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال حملات مكثقة لمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات التي استهدفت 500 منشأة غذائية، عن ضبط ما يقرب من 3 أطنان من الأطعمة المختلفة والمجمدات والأرز واللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك وأيضًا ما يقرب من 1350 لترًا من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت مجهولة المصدر.

وتم إعدام ما يقرب من نصف طن من اللحوم والدهون والأحشاء والأغذية المختلفة ومُصنعات اللحوم والأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحرير 392 محضر جنحة وجاءت كالتالي: 227 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء، و134 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة و31 من المحاضر المختلفة.

وأضاف أنه تم سحب ما يقرب من 100 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم والأسماك بمختلف أنواعها وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

كما تم التوصية بإغلاق 64 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص، مما يُمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.