إصابة أم ونجليها بتسمم بعد تناولهم وجبة سمك الأرنب السامة في الإسكندرية

أصيبت ربة منزل ونجليها في منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة سمك الأرنب السامة.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الزوج لحين عرضه على النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوصول كل من: سارة.س.أ، 44 سنة، ربة منزل، ونجليها أحمد محمد عبده، 16 سنة طالب، ونور محمد عبده، 9 سنوات، طالب، مصابين بتسمم غذائي.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى المستشفى على الفور، وتبين إصابة الأم ونجليها بتسمم شديد، وتم تقديم العلاج اللازم. تم خروج الثاني والثالث بعد تلقيهما الإسعافات الضرورية.

وبعد التحقيق مع زوج السيدة محمد عبده عبدالغني عمار 40 سنة، سائق، تبين أنه قد شعر بإعياء شديد لزوجته ونجليه بعد تناولهم وجبة سمك الأرانب التي قام بصيدها من مياه البحر. تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الزوج حتى عرضه على النيابة العامة للتحقيقات.