850 مسجدًا وساحة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى بأسوان

أجرت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، استعداداتها النهائية، لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث تم تهيئة وتجهيز المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وبلغ عدد المساجد والساحات التي تم تجهيزها لاستقبال المصلين خلال العيد 850 مسجدًا وساحة بواقع 800 مسجدًا، و50 ساحة.

من ناحيته، كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مسؤولي المحليات بمختلف المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة العامة، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التي سيتم أداء صلاة العيد به.

استعدادات عيد الأضحى في أسوان

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، َالمسؤولين بالمحليات ومديريات الخدمات برفع درجة التأهب القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما شدد محافظ أسوان، على ضرورة توقيع غرامات مالية رادعة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع، وخاصة في ظل التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد تحت إشراف بيطري كامل للحد من ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية وانتشار الحشرات الضارة.

وكلَّف أيضًا بالمتابعة الميدانية للمتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لتجهيزها بشكل مبهج لخلق الأجواء الإحتفالية المناسبة لقضاء أوقات سعيدة للمواطنين، وتشديد الرقابة بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع السباحة في المناطق التي تمثل خطورة على أرواح المواطنين بمجري نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار.

كما وجَّه اللواء أشرف عطية بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أي طوارئ.

وفي سياق متصلٍ، وجَّه اللواء أشرف عطية مسؤولي مديرية التموين، أن تتم مواصلة أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق ومراجعة مخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بقيام مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجًا، بجانب قيام مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة، ووقف الإجازات للتعامل مع أي حالات طارئة وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.