مستقبل وطن يهنئ الرئيس بعيد الأضحى: نستكمل معًا مسيرة الإنجازات والإصلاحات الشاملة

هنأ رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادات التنفيذية وجميع مؤسسات الدولة، وجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

ودعا عبد الغني، في بيان له، المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر وأبنائها والأمة العربية بالصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام واستقرار على مصرنا الحبيبة والمنطقة العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر خلال الآونة الأخيرة شهدت تحديات كبيرة واستطاعت أن تعبر أزمات كثيرة، في الداخل والخارج، وذلك بتماسك ووحدة شعبها والاصطفاف حول القيادة السياسية الرشيدة.

استكمال مسيرة الإنجازات

وسأل القيادي في حزب مستقبل وطن المولى عز وجل أن يوفق الله مصر شعبها وقيادتها وأجهزتها في استكمال مسيرة الإنجازات والإصلاحات الشاملة لجميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرؤية الوطنية التنموية، والتي تهدف لبناء الجمهورية الجديدة.

دعم جهود حماية الأمن القومي

وأكد "عبد الغني"، على أن الشعب المصري يطمح لكل ما يدعم جهود حماية الأمن القومي، وردع أي محاولات المساس به، وأن يتحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.