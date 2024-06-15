قائمة أفلام ومسلسلات ومسرحيات WATCH IT فى عيد الأضحى 2024

تقدم منصة WATCH IT الرقمية لجمهورها قائمة متميزة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية عبر المنصة ودشنت قائمة جديدة تحمل اسم "سلي إجازتك" تتضمن أعمالًا مختارة ومتميزة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج الترفيهية.

وأعلنت منصة WATCH IT عن عرض الفيلم السعودي "90 يوم" عبر المنصة بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وتم تصوير الفيلم بين مدينة جدة بالسعودية والعاصمة المصرية القاهرة، وهو من تأليف وإخراج خالد الحربي، وبطولة كل من مروة محمد، وفيصل الزهراني، وسناء بكر يونس، وعبدالعزيز السكيرين.

وتدور أحداث فيلم 90 يوم في إطارٍ رومانسي كوميدي، ويتحدث عن الحياة الزوجية، وكيفية حل مشكلاتها بطرق سهلة، كما يُلقي الضوء على بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة نظر.

تدور أحداث "90 يوم" حول سارة، الطبيبة الرافضة للزواج التقليدي، وإصرارها على الارتباط بالرجل الذي يناسب تطلعاتها. وتجد سارة "فارس الأحلام" أخيرًا، وتقرر تحدي الجميع والزواج منه، قبل أن تكتشف أنه يخفي عنها حقيقة مهمة.

وتتطور أحداث الفيلم بطريقة درامية، لتسلط الضوء على تمسّك بعض المحيطين بسارة بالعادات والتقاليد، حتى وإن كانت تخالف الشرع.

كما تضمنت قائمة "سلي اجازتك" عبر منصة واتش ات من المسلسلات كل من مسلسل "على باب العمار" للفنان حاتم صلاح والذي حقق نجاحا ساحقا خلال عرضه عبر المنصة الفترة الماضية، ومسلسل “بالطو” للفنان عصام عمر والذي حقق ردود أفعال قوية أيضا خلال عرضه عبر المنصة العام الماضي، بالإضافة إلى مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر والفنانة هنادي مهنا.

ومن العروض المسرحية تضمنت القائمة كل من العرض المسرحي "كدة أوكيه"، ومسرحية أهلا رمضان للنجم محمد رمضان ومسرحية "اللوكاندة" للفنان أشرف عبد الباقي والمسرحية الشهيرة “العيال كبرت” بجانب وعروض "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين.

فيما تضمنت قائمة سلي إجازتك عددًا من الأفلام وهى كل من فيلم "خير وبركة" لعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن، وفيلم "X لارج" للنجم أحمد حلمي، وفيلم "الطيب والشرس واللعوب" وفيلم عمرو وسلمى 2، وفيلم "سبع البرومبة" للنجم رامز جلال.