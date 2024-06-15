السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أونروا: مقتل 193 من موظفى الوكالة فى غزة منذ 7 أكتوبر

أونروا
أونروا

قالت الدكتورة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، إن المنظمة تحتاج إلى إمدادات عاجلة في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل تدمير 180 منشأة تابعة لأونروا، في ظل استمرار إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تسجيل مقتل 193 من موظفي الوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر، علاوة على مقتل 450 شخصًا احتموا داخل مدارس تابعة لأونروا.

وتابعت: "نحتاج إلى فتح المعابر البرية، لأنها هى الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات إلى غزة، فنحن نتحدث عن كوارث إنسانية وصحية وتتعلق بالجفاف وسوء التغذية".

وأوضحت الدكتورة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، أن جميع الأوضاع الآن تعاني من انهيار تام في قطاع غزة، مطالبة بمحاسبة المسئولين لاستمرار الانتهاكات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

أونروا غزة قطاع غزة الدكتورة إيناس حمدان انتهاك القوانين الدولية

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