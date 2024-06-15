عضو التحالف الوطنى: كتائب عمل منتشرة لتوصيل لحوم الأضاحى لمستحقيها

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يعمل بمسارين دائمين، أولا بتلبية الاحتياجات بشكل عام، مثل خدمات طبية أو غذائية أو تمكين اقتصادي، وهو التزام أخلاقي للتحالف يعمل عليه على مدار الساعة بشكل دائم دون انقطاع.

وأضاف "عبد الرحمن"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المسار الثاني هو العمل على تلبية الاحتياجات الموسمية، مثل شهر رمضان بتوزيع السلع الغذائية، وإطلاق المبادرات لدعم وتلبية احتياجات الأسر غير القادرة، لافتًا إلى أن التحالف من خلال مؤسساته أطلق مبادرة "صك الأضحية"؛ لينوب عن المضحي في تلقى التبرعات الخاصة بالأضاحي، وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية.

توصيل المياه للقرى الأكثر احتياجًا

وأشار عضو التحالف الوطني، إلى أن هناك كتائب في مؤسسات التحالف تعمل لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بحلول عيد الأضحى، إضافة إلى توزيع السلع الغذائية على الأسر.

وأكد عضو التحالف الوطني، أن التحالف يقوم بجهد متواصل؛ من أجل توصيل المياه للقرى الأكثر احتياجًا، معقبًا: "حق كل أسرة أن تنعم وأن يكون لها حظ في مياه شرب نقية، حيث يتم الوصول إلى الأسر المستحقة، التي لا توجد لديها شبكات مياه، وبناء على ذلك يتم توصيل الخدمة إليها".