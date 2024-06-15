السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة بمستشفى الرمد

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال جولته بمستشفى الرمد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات، بهدف متابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى. يأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد من جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد رافق اللواء خلال الجولة السيد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عقيلة، رئيس حى غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقانى، وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير الطب العلاجي، والدكتور إبراهيم البديوي، مدير مستشفى الرمد.

خلال الجولة، تفقد محافظ المنوفية العيادات الخارجية بمستشفى رمد شبين الكوم للوقوف على منظومة العمل. كما قام بتقديم تهانيه القلبية للمرضى والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأجرى حوارًا مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم. كما استمع المحافظ إلى شرح وافي من مدير المستشفى حول آلية العمل وقوة الأطقم الطبية وحجم تردد الحالات على مدار اليوم وزيادة عدد العيادات الخارجية لاستيعاب تزايد الحالات المرضية. وخلال تفقده للمستشفى، قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة دعمًا لهم.

كما تفقد محافظ المنوفية مركز رعاية الاطفال المبتسرين وحديثي الولادة التابعة للجمعية الشرعية بشبين الكوم للإطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية بحضور  الدكتور ميسر الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالمنوفية، واطمأن المحافظ بنفسه على مستوى الرعاية والخدمات الصحية المقدمة وتوافر كافة الاجهزة والمستلزمات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال.

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة  بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريضللتعامل الفورى خلال أيام العيد مع حالات الطوارىء والمترددين، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

محافظ المنوفية العاملين بالمستشفى الرمد ووحدة رعاية المبتسرين بونات غذائية لعمال النظافة عيد الأضحى المبارك المنوفية

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