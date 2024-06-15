السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يتزين بالأبيض.. توافد الحجاج إلى جبل عرفات (صور)

توافد الحجاج إلى
توافد الحجاج إلى جبل عرفات عبر قناة القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا مباشرة لتوافد حجاج بيت الله الحرام على عرفات، لأداء الركن الأعظم في الحج، حيث تغطى جبل عرفة بالأبيض بسبب كثافة الحجيج.

يعتبر يوم عرفة من الأيام المباركة في الإسلام، حيث يحتفل فيها الحجاج بالركن الأعظم من الحج، وفي هذا اليوم العظيم، تكثر الدعوات والابتهالات إلى الله تعالى، حيث إن الدعاء في هذا اليوم مستجاب بإذن الله. 

ويعد الدعاء سبيل المؤمن للتواصل مع الله وطلب الرحمة والمغفرة، ومن المعروف أن الدعاء في هذا اليوم يحمل فائدة خاصة، حيث يؤمن الناس بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيرفع الأقلام ويستجيب لدعوات عباده.

جبل عرفة اللون الأبيض حجاج بيت الله الحرام القاهرة الإخبارية الحجيج

مواد متعلقة

منها الصيام والتسبيح والتهليل.. واعظة تتحدث عن فضائل يوم عرفة

بث مباشر.. dmc تنقل توافد الحجاج على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

"ماشى فى نور الله".. dmc تعرض عددًا من الابتهالات الدينية فرحة بيوم عرفة

صلاح عبد الله يبدع فى غناء موال "الشنب" بمسرحية أبو زيد الهلالى

صلاح عبدالله يكشف سبب عدم كتابة كلمات أغانى للمطربين

حزب الله: استهدفنا طاقم إطلاق المحلقات فى موقع المطلة بقذائف المدفعية

جيش الاحتلال: استهداف منصة إطلاق صواريخ باتجاه منطقة أفيفيم

قادة مجموعة السبع يدعمون أوكرانيا بـ50 مليار دولار.. وهذا ما قدموه لغزة

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا