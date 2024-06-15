يتزين بالأبيض.. توافد الحجاج إلى جبل عرفات (صور)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا مباشرة لتوافد حجاج بيت الله الحرام على عرفات، لأداء الركن الأعظم في الحج، حيث تغطى جبل عرفة بالأبيض بسبب كثافة الحجيج.

يعتبر يوم عرفة من الأيام المباركة في الإسلام، حيث يحتفل فيها الحجاج بالركن الأعظم من الحج، وفي هذا اليوم العظيم، تكثر الدعوات والابتهالات إلى الله تعالى، حيث إن الدعاء في هذا اليوم مستجاب بإذن الله.

ويعد الدعاء سبيل المؤمن للتواصل مع الله وطلب الرحمة والمغفرة، ومن المعروف أن الدعاء في هذا اليوم يحمل فائدة خاصة، حيث يؤمن الناس بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيرفع الأقلام ويستجيب لدعوات عباده.