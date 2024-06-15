السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا بضابا يترأس ترقية قمص وثلاثة دياكونيين في فرشوط.. أبرز فعاليات الإيبارشيات

الانبا بضابا
الانبا بضابا

تشهد إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات قبيل بدء صوم الرسل 2024، والذي يبدأ في 24 يونيو 2024، ويعد أول صومًا عقب الصوم الكبير، والذي أختتمته الكنيسة في مايو الماضي.

إذ ترأس نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي القداس الإلهي، أمس، بكنيسة السيدة العذراء بفرشوط، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح  الأب يوحنا فؤاد نسيم كاهن الكنيسة ذاتها، قمصًا كما سام ثلاثة من الخدام في درجة دياكون، هم:
- الخادم اكرم معتوق باسم دياكون شنودة.
- الخادم فريد صبري باسم دياكون كاراس.
- الخادم جرجس شحاتة باسم دياكون جرجس.

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ومن جهته قام الانبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها بزيارة جمعية الشباب القبطي وملجأ الايتام، وكان ف استقبال نيافته أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات العامة. 

وكما أثنى نيافتك على المكان، ودور الجمعية مع الخدمات الآخرى.وكما رحب أيضا سيادة النائب ماجد أديب طوبيا بنيافته وطالب الحضور بأهميته إنشاء دار للمسنين وملجأ للبنات واختتم نيافتك الزيارة بالتصوير مع أبناء الجمعية. 
وكان مرافق لنيافته لفيف من أباء كهنة الإيبارشية.

تدشين أواني خدمة بأسوان في عيد الصعود

كما صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان قداس عيد الصعود الإلهي، أمس الأول، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة دراو التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

كما احتفلت إيبارشية طما  بالعيد الـ ٦٢ لنياحة القمص يسى ميخائيل في ديره بطما، وبحضور نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية. 
حيث تم نقل جسد الأب المتنيح من مزاره ووضعه أمام الهيكل، ليظل طوال فترة الاحتفالات، والتي شملت قداسات وعشيات يومية. 
هذا وصلى نيافة الأنبا إسحق عشية العيد، وطيّب جسد المتنيح، بمشاركة عددًا من الآباء كهنة الإيبارشية.
كما صلى نبافته قداس العيد، وعقب صلاة الصلح سام الخادم إيليا عطية شماسًا كاملًا باسم دياكون إيليا، وصلى نيافته صلوات رسامة اثنين من أبناء الإيبارشية شمامسة في رتبة إيبدياكون، وأربعة آخرين في رتبة أغنسطس، وأيضًا ٩٦ آخرين في رتبة إبصالتس.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بصوم الرسل في 24 يونيو 2024، صوم الرسل ويستمر حتى 12 يوليو 2024، ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

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