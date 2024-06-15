خروجة السينما.. اعرف قصص أفلام عيد الأضحى 2024 وأبرز أبطالها

يبحث الجمهور عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2024، لتحديد الأعمال السينمائية التي يرغبون مشاهدتها في دور العرض خلال إجازة العيد، وتتنوع بين الأكشن والكوميدي والتراجيدي، حيث يتنافس مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تصدر شباك الإيرادات خلال موسم عيد الأضحى هذا العام على رأسهم النجم أحمد عز، والنجم خالد النبوي، والنجم محمد إمام، والنجم أحمد فهمي.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024

"الدستور" يرصد قائمة أفلام عيد الأضحى 2024، خاصة مع زيادة معدل البحث من قبل الجمهور من خلال مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"

يأتي فى مقدمة الأعمال السينمائية فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة النجم أحمد عز، وتدور أحداثه، حول مشاهد الأكشن والمطاردة والعمليات الإجرامية لأولاد رزق بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى، ولكنهم يتورطون فيجتمعون من جديد لتنفيذ عملية أكبر وأخطر.

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة كلا من الفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم "أهل الكهف"

كما يتنافس فيلم "أهل الكهف" بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي، ويتناول قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه أيمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم عصابة الماكس

ويتنافس النجم أحمد فهمي، على إيرادات شباك التذاكر فى موسم عيد الأضحى بفيلم "عصابة المكس" تدور قصته حول شخص يعتاد دائما على تنفيذ الأعمال الإجرامية والسرقة بمفردة دون الاستعانه بأي شخص حتى يجد نفسه أمام عملية كبيرة تستدعي استعانته بمجموعة من الأفراد ليساعدوه على إنجاز المهمة ليجد نفسه متورطا معهم بسبب تصرفاتهم التي سوف تؤدي لفشل العملية الإجرامية.

فيلم عصابة الماكس يشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أحمد فهيم، حاتم صلاح، محمد أسامة "أوس أوس"، هشام ماجد (ضيف شرف)، أحمد السقا (ضيف شرف)، حمدي الميرغني (ضيف شرف)، كريم فهمي (ضيف شرف)، محمد ثروت (ضيف شرف)، محمد لطفي والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

فيلم "اللعب مع العيال"

أما الفيلم الرابع "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد عادل إمام، والذي تدور أحداثه حول مدرس يتورط في نقله لإحدى مدارس المناطق الصحراوية ليجد نفسه أمام صراعات في التأقلم مع العادات والتقاليد لأهالية المنطقة ويتورط في مشكلات عديدة.

فيلم "اللعب مع العيال" يشارك في بطولته كل من حمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو"، مصطفى غريب، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور.