السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"يويفا" يقرر تطبيق قاعدة جديدة لحماية الحكام فى "يورو 2024"

ألمانيا ضد اسكتلندا
ألمانيا ضد اسكتلندا

شهد افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا، تطبيق قاعدة جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكان منتخب ألمانيا قد قص شريط افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بالفوز على اسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة تطبيق القاعدة التي أقرها "يويفا"، والتي تمنع أي من لاعبي الفريق بالتحدث مع الحكم والتناقش في قراراته باستثناء قائد المجموعة.

وظهر ذلك جليًا في حالتين، الأولى في الدقيقة 25 عندما احتسب الحكم الفرنسي كليمنت توربين ركلة جزاء لـ ألمانيا بعد سقوط جمال موسيالا، ليندفع اللاعبون الاسكتلنديون نحو الحكم قبل أن يتراجعوا على الفور بعد إدراكهم الإرشادات التي قدمها "يويفا"، ليتحدث فقط أندي روبرتسون قائد المنتخب مع الحكم، قبل أن يتم احتساب ركلة حرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي نفس اللعبة، تقدم إلكاي جوندوجان قائد ألمانيا للوقوف قريبًا من الحكم أثناء مراجعة اللعبة بواسطة تقنية الفيديو.

ومنح "يويفا" الصلاحية للحكام بإشهار البطاقة الصفراء في وجه أي لاعب يتقدم لمناقشة أي قرار تحكيمي في المباريات، باستثناء قائد المنتخب.

كأس أمم أوروبا يورو 2024 المانيا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا

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