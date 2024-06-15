السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السياحة: تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة خلال أجازة عيد الأضحى

سامية سامي
سامية سامي

 لتلقى وبحث أى شكاوى أو مخالفات

قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفه عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة، خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من أمس الجمعة الموافق 14/6/2024 وحتى يوم السبت الموافق 22/6/2024، وذلك لتلقى وبحث أي شكاوى أو مخالفات ترد من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وكذلك متابعة حالة حجاج السياحة المصريين المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم في مصر.

ويأتى ذلك تأكيدًا على الدور الرقابى والتنظيمى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظًا علي سلامة السائحين والمواطنين، وكذلك حجاج السياحة.

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غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى

 

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، إلى أنه يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف 01550008630 – 01550008633

وأضافت أنه تم توجيه ممثلى غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة الشركات السياحية بتنفيذ كافه البرامج السياحية المُخطر بها.

هذا ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

 

وكانت قد أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري أن عدد الحالات المرضية التي دخلت المستشفيات منذ بدء توافد حجاج السياحة الى الأراضي المقدسة هم 21 حالة، خرج منها بسلامة الله 11 حالة ويتبقى 10 حالات يتم متابعتهم بصورة يومية، حتى تصعيدهم إلى عرفات لأداء فريضة الحج حال تحسن حالتهم.

وأضافت أن بعثة الوزارة، قامت أيضًا، بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة المصرية، بتجهيز 3 عيادات طبية لحجاج السياحة، مشيرة إلى أنه تم تصميم، لأول مرة، كارت ذكي مفعل به الموقع الجغرافي وتليفونات البعثة الطبية المصرية لكل عيادة وإخطار مشرفي الشركات السياحية بالمنطقة به لتسهيل وصول الحجاج اليها لتلقي الرعاية الطبية.
 

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