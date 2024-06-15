السبت 15 يونيو 2024
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وزير الشباب والرياضة يتابع إطلاق فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، استعدادات كافة مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات مع القطاعات المعنية بالوزارة؛ إطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، للعام الثالث علي التوالي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.


ووجه وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة وقيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

– مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل
وقامت وزارة الشباب والرياضة بتجهيز العديد من مراكز الشباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقري والنجوع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف؛ لاستقبال المواطنين لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.
وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

عيد الأضحى مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة أراضي مراكز الشباب

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