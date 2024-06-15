القاهرة الإخبارية: حملة اعتقالات وإصابات بالرصاص الحى فى رام الله

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه منذ مساء أمس شهد مخيم الجلزون شمال رام الله عملية اقتحامات واعتقالات كبيرة جدًا، الذي شهد إصابتين إحداهما بالرصالص الحي والأخرى بشظايا الرصاص، وكذلك مخيم الأمعري الذي شهد اندلاع مواجهات عنيفة بين شباب المخيم وقوات الاحتلال.

وأضافت "ولاء" خلال مداخلة هاتفية له: "قامت قوات الاحلال باقتحام منطقة بارقين ومنكقة رمانة وغيرها من المناطق التي قامت قوات الاحتلال بتطويقها بالغاز المسيل للدموع ما تسبب في إصابة عدد كبير من المواطنين بالاختناق".