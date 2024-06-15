وكيل "صحة الإسماعيلية" تزور مصابي غزة في مستشفى حميات التل الكبير

زارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية مستشفى حميات التل الكبير لتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل المستشفيات.

تفاصيل الجولة

وخلال المرور تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قسم الداخلي واطمأنت على المرضى وحرصت على متابعة حالات مصابي غزة وتطور حالتهم الصحية ومدى رضائهم عن الخدمة، وما إذا كان لديهم أي متطلبات او احتياجات يمكن توفيرها.

واستكملت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، الجولة بالمرور على قسم العناية المركزة بمستشفى حميات التل الكبير، وتابعت انتظام سير العمل وحالة الأطفال الصحية بقسم الحضانات الجديد، ثم تأكدت من توافر رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجهت بسرعة صرف الكحول اللازم من مخازن المديرية غدا، وراجعت كشوف النوباتجية وتواجد الفريق الطبي ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحة محمد عبد المعطى مدير التموين الطبي بمديرية الصحة بالإسماعيلية.