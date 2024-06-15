السبت 15 يونيو 2024
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منها الصيام والتسبيح والتهليل.. واعظة تتحدث عن فضائل يوم عرفة

وفاء عبد السلام
وفاء عبد السلام

أوضحت الدكتورة وفاء عبد السلام، واعظة بوزارة الأوقاف، فضائل يوم عرفة، وذلك خلال استضافتها بقناة "dmc" في الحلقة الخاصة احتفالًا بيوم عرفة.

وأشارت إلى أنه روى ابن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ) وفي رواية: (إنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَةَ مَلَائِكَتَهُ، فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي، قَدْ أَتَوْنِي شُعْثا غُبْرا ضَاحِينَ).

ونوهت إلى أن من الأعمال المشروعة في يوم عرفة، هو المحافظة على الصلاة، الصيام فقد ورد أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية، بالإضافة إلى التسبيح والتهليل.

وأشارت إلى أن الإكثار من الذكر والدعاء، من الأعمال الهامة والتي تساهم في زيادة البركة والتقرب إلي الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" رواه أصحاب السنن.

الصيام والتسبيح والتهليل فضائل يوم عرفة الأعمال المشروعة DMC الصلاة

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