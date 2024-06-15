السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدءً من الاثنين.. قصور الثقافة تستعيد ذكريات الثمانينيات والتسعينيات بحفلات مجانية

نوستالجيا 80
نوستالجيا 80

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء بعد غد الاثنين، الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وتقام الفعالية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمها مجانا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج حافل ومتنوع للهيئة على مدار أيام العيد.

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دراما استعراضية

وتقدم بالدراما الاستعراضية باقة متميزة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الفنية والبرامج والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني والإعلانات التي نالت شهرة واسعة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، كمحاولة لاسترجاع الذكريات والتعريف بالهوية الفنية المصرية.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

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مسرح السامر

ويستمر عرض الدراما بمسرح السامر لمدة ثلاثة أيام حتى الأربعاء 19 يونيو، وتقدم في اليوم التالي على مسرح قصر ثقافة القناطر، ومن المقرر أن تنطلق بعدها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، حيث تعرض 4 من أحدث أفلام موسم العيد في 20 دار عرض بقصور الثقافة في 18 محافظة بسعر موحد ومخفض للتذكرة 40 جنيها بحفلات تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

جميع المحافظات

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات منها بورسعيد والأقصر، وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

مسرح السامر نوستالجيا 80 الدراما الاستعراضية وزارة الثقافة عيد الأضحى قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ضمن برنامج حافل ومتنوع للهيئة على مدار أيام العيد

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