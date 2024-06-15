السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل القرص الطرية... أفضل المعجنات وأخفها

عمل القرص الطرية
عمل القرص الطرية

تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل القرص الطرية حيث انها من أفضل المعجنات وأخفها، فهي من العناصر الغذائية الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت كما يمكن إعداد كميات كبيرة منها وتخزينها، عن طريق تقسيمها في أكياس محكمة الغلق في الفريزر. 

مقادير عمل القرص الطرية

1-اثنين كوب دقيق الفاخر.

2-ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3-نصف ملعقة صغيرة ملح.

4-ملعقة صغيرة سكر.

5-ملعقة كبيرة زيت نباتي.

6-ربع كوب سمن فلاحي

7- كوب ونصف لبن.

القرص الطرية الفلاحي.. وصفة سهلة وشهية

طريقة عمل القرص الطرية في المنزل.. الخطوات بالتفصيل

القرص الطرية الفلاحي.. وصفة سهلة وشهية

طريقة عمل القرص الطرية في المنزل.. الخطوات بالتفصيل

طريقة تجهيز القرص الطرية

الخطوة الاولي نخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر في طبق كبير حتى تتجانس المكونات الجافة.

الخطوة الثانية نضيف الزيت النباتي والسمن الفلاحي إلى الخليط وامزجه جيدًا حتى يتكون خليط قشطة. 

الخطوة الثالثة نضيف اللبن الدافئ بشكل تدريجي من جانب الوعاء إلى الخليط الجاف باستخدام يديك أو ملعقة خشبية للتحريك.

الخطوة الرابعة نستمر في إضافة  اللبن والتحريك حتى تتكون عجينة ناعمة، وقد تحتاج إلى إضافة اللبن أكثر أو دقيق أكثر حسب حالة العجينة.

الخطوة الخامسة عندما تتجانس العجينة وتصبح لينة، قم برش السطح القليل من الدقيق، ونقوم بالعجن العجينة لمدة 5-7 دقائق على سطح مرشوش بالدقيق، لتنشيط الجلوتين داخل العجينة.

الخطوة السادسة نضع العجينة في وعاء مناسب وامسح الوعاء بالقليل من الزيت، ثم ضع غطاء بلاستيكي على الوعاء واترك العجينة تتخمر لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تتضاعف حجمها.

الخطوة السابعة بعد التخمير، نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

الخطوة الثامنة نقوم بقطع العجينة إلى أقراص دائرية، ورصها في صينية وبعدها نقوم بخبز القرص في الفرن حتى الطهي.

يمكنك مضاعفة المكونات أو تقليلها حسب الكمية التي ترغب في تحضيرها. مع اتباع الخطوات السابقة لتحضير القرص الطرية.

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