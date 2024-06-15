السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحي المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العرببه والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، أن عيد الأضحى المبارك يمثل فرصة لتجديد قيم التضحية والإخاء والتسامح التي تميز مجتمعنا المصري، وتعزز من وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي.

 

نعمة الأمن والاستقرار 


وتابع حزب المؤتمر، أن الأعياد والمناسبات تؤكد دعمنا ومساندتنا لجهود القيادة الحكيمة في تحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأعرب حزب المؤتمر، عن تمنيه أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

ودعا حزب المؤتمر، الشعب المصري في هذه المناسبة إلى استلهام بعض القيم النبيلة ومن بينها صلة الرحم والتكافل بين أبناء المجتمع،، كذلك  الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ الفرقة والعمل كأمة واحدة في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.

 

وفي السياق تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت التنسيقية في منشور لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى بلادنا الحبيبة بالخير والبركات».

وكانت احتلفت التنسيقية يوم الاربعاء الماضي، بالذكرى السادسة على تأسيسها، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وأكدن التنسيقية أنها خلال السنوات الستة عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

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