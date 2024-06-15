محافظ الجيزة: فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى

اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات خلال عيد الأضحى المبارك لتسهيل أمور مواطنيها وضمان مرورهم دون عوائق. وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بشكل مجاني أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص به.

وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بجانب الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتغريم المخالف نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

وفي نفس السياق، أصدر محافظ الجيزة قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تغريم المخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى مكانه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.



كما كلف المحافظ إدارة شؤون البيئة والإشغالات في الأحياء والمراكز والمدن، وكذلك الإدارة الصحية في تلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح في الشوارع، والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك بمقابل مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وتفرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على المخالف، مع التحفظ على وسيلة النقل في أقرب قسم شرطة حتى سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشيراً إلى وجود لجان متابعة ميدانية في الأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية في تلك المناطق لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، وضمان توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة للعاملين ووسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بكافة القرارات المنظمة لمساعدة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.