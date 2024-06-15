السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس تنمية دمياط الجديدة: فرق عمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات

رئيس مدينة دمياط
رئيس مدينة دمياط الجديدة

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلًا من نائب رئيس الجهاز ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنية بالجهاز، استعداداً لاستقبال المواطنين في عطلة "عيد الأضحى" المبارك وإظهار جمال الأحياء بالشكل الحضاري والجمالي، لاستدامة الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن إدارة الزراعة بالجهاز كثفت فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، وقامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيلة.

وشدد رئيس الجهاز على إدارة التنمية بتكثيف أعمال المتابعة المستمرة وتواجد فرق من عمال النظافة العامة لرفع أي مخلفات في حينها ومنع إلقاء مخلفات الذبائح بالشوارع، وكذلك الاهتمام بمنطقة الشاطئ وتوفير كافة الخدمات الضرورية لزوار المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأكد على متابعة كافة صور البناء المخالف، ومنع الاشغالات والتعديات بكافة صورها، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأشار إلى استمرار أعمال حملات فرق المكافحة والرش داخل جميع أحياء المدينة، والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لاستقبال شكاوى المواطنين، سواء من خلال الاتصال أو عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تيسيراً على سكان مدينة دمياط الجديدة، فإن خدمة شحن كروت عدادات المياه مسبقة الدفع مستمرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك في مقر المركز التكنولوجي لمرفق مياه الشرب بمبنى الجهاز.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط عيد الأضحى مدينة دمياط الجديدة

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