أهلى جدة السعودى يقرر الانسحاب من صفقة ضم كاسيميرو

يحوم الغموض حول مصير النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم كاسيميرو بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيف، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالتعاقد معه.

وأشارت التقارير، إلى أن كاسيميرو يُعد محل اهتمام العديد من الأندية السعودية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها أندية أهلي جدة، الهلال، النصر والقادسية.

أهلي جدة يقرر الانسحاب من صفقة كاسيميرو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن كاسيميرو ارتبط اسمه بالرحيل عن مانشستر يونايتد بعد تردد أنباء دخوله في خلاف مع مدربه الهولندي إريك تن هاج في الآونة الأخيرة، بجانب تراجع مستواه بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في عدم اختياره ضمن تشكيلة البرازيل لمنافسات كوبا أمريكا.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن نادي أهلي جدة السعودي قرر الانسحاب من صفقة كاسيميرو، حيث يستهدف النادي ضم لاعب آخر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، أبدى رغبته في التعاقد مع جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ، خاصة أنه يعرف قدراته جيدًا.

ونوّهت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يُجري كاسيميرو محادثات مع مسئولي مانشستر يونايتد لتوضيح مستقبله هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم البرازيلي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر يونايتد في صيف 2026.

وشارك كاسيميرو في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

وإجمالًا، شارك كاسيميرو في 83 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، سجل خلالهم 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وكان كاسيميرو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.