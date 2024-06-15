السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسرب نفطي يغلق شواطئ جزيرة سنتوسا السياحية في سنغافورة

التسريب النفطي
التسريب النفطي

شهدت جزيرة سنتوسا السياحية في جنوب سنغافورة تسربًا كبيرًا للنفط في ميناء شحن، وأدى ذلك إلى إغلاق عدد من الشواطئ السياحية اليوم السبت.

تسرب نفطي يغلق شواطئ جزيرة سنتوسا 

وأسفر الحادث، الذي نجم عن تصادم بين جرافة ترفع علم هولندا وسفينة شحن سنغافورية متوقفة، عن تسرب كميات من النفط إلى المياه، مما تطلب إجراءات فورية للسيطرة على الوضع.

 تعليق السباحة والأنشطة البحرية

بقع النفط الظاهرة قبالة محطة باسير بانغانغ وعلى شواطئ تانغونغ، بالاوان، وسيلوسو، دفعت السلطات لإغلاق هذه المناطق أمام الزوار، حيث تم تعليق السباحة والأنشطة البحرية لضمان السلامة العامة وتفادي مخاطر التلوث.

 

وتم وضع لافتات تحذيرية عند مداخل الشواطئ التنبه الزائرين بوجود عمليات تنظيف جارية وتحثهم على الابتعاد عن المياه.

 

في ضوء هذا الحادث، اتخذت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة إجراءات سريعة لاحتواء الوضع.

خزان السفينة المتضررة

كما أفاد بيان صادر مساء أمس أفاد بأن خزان السفينة المتضررة قد تم عزله، وتم احتواء التسرب بشكل فعال، كما تم اليوم السبت نشر 16 جهازًا متخصصًا لرش مشتتات النفط وجمع البقع من سطح الماء للسيطرة على انتشار المزيد من التلوث.

 الأضرار المتوقعة 

وتشمل الأضرار المتوقعة من هذا التسرب النفطي تأثيرات بيئية سلبية على الحياة البحرية والشواطئ النظيفة التي تعد جزءًا هامًا من الجذب السياحي في سنغافورة. 

 

كما يمكن أن يؤثر الحادث على الصورة العامة للجزيرة كوجهة سياحية ويقلل من عدد الزيارات، مما يلحق الضرر بالاقتصاد المحلي المعتمد بشكل كبير على السياحة.

أسعار النفط بين مطرقة التوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية

أبرز ما جاء في تقرير أوابك.. نمو الاقتصاد العالمي وتحديات سوق النفط

وتحتاج السلطات للتعامل مع هذه الأضرار، تحتاج إلى تنفيذ خطط شاملة لإعادة تأهيل الشواطئ المتأثرة وإعادة تنشيط الحياة البحرية في المناطق المتضررة، كما يجب على الفرق المعنية تسريع عمليات التنظيف واستخدام تكنولوجيا متقدمة لضمان إزالة جميع آثار التلوث، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز الرصد البيئي والتواصل الفعال مع الجمهور لاستعادة الثقة في جودة البيئة البحرية والشواطئ في سنغافورة.

جزيرة سنتوسا سنغافورة تسرب نفطي شواطئ جزيرة سنتوسا بقع النفط

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

عاجل| "التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز في أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

اغتصبوها وخطفوا بنتها.. تفاصيل تعدي 3 جنسيًا على سيدة في مشتل بالملك الصالح

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد في قصر الخديوي

د. منى حلمى

العيد. وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا