خلف الله: غرفة عمليات بجهاز دمياط الجديدة وتجهيزات صلاة العيد بالحدائق المركزية

قدم الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، بالتهنئة لسكان مدينة دمياط الجديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ودعوا سكان ورواد المدينة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة الحديقة المركزية بالمدينة.

وأضاف الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، أنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز، يتم إعداد وتجهيز مصلى العيد بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزاً لاستقبال سكان المدينة وروادها. كما أشار إلى أنه سيتم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة إلى الحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

في السياق نفسه، أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلًا من نائب رئيس الجهاز ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنية بالجهاز، استعداداً لاستقبال المواطنين في عطلة "عيد الأضحى" المبارك وإظهار جمال الأحياء بالشكل الحضاري والجمالي، لضمان استدامة الخدمات في المدينة.

وأصدر خلف الله تعليمات بصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية. وأوضح رئيس الجهاز أن إدارة الزراعة بالجهاز كثفت فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، وقامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيلة.

كما شدد رئيس الجهاز على إدارة التنمية بتكثيف أعمال المتابعة المستمرة وتواجد فرق من عمال النظافة العامة لرفع أي مخلفات في حينها ومنع إلقاء مخلفات الذبائح بالشوارع، وكذلك الاهتمام بمنطقة الشاطئ وتوفير كافة الخدمات الضرورية لزوار المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. كما أكد على متابعة كافة صور البناء المخالف، ومنع الاشغالات والتعديات بكافة صورها، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى استمرار أعمال حملات فرق المكافحة والرش داخل جميع أحياء المدينة، والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لتلقي شكاوى المواطنين، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه تيسيرًا على سكان مدينة دمياط الجديدة فإن خدمة شحن كروت عدادات المياه مسبقة الدفع مستمرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك في مقر المركز التكنولوجي.